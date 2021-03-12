2021-03-12: Світові ціни на нафту тримаються позначки $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,34 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:28, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,42%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,67 долара за барель, втративши 0,53%.

Ціни на нафту марки Brent знизилися в п’ятницю, але коливалися близько 70 доларів за барель, оскільки скорочення видобутку основними виробниками нафти обмежило пропозицію, а оптимізм з приводу відновлення попиту на неї в другій половині року також підтримав ціни, пише Reuters.

Позитивним фактором для ринку також є новина про те, що президент США Джо Байден у четвер (11-03) затвердив новий пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії обсягом $ 1,9 трлн, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:09 МСК у п’ятницю становить $ 69,49 за барель, що на $ 0,14 (0,2%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 березня ці контракти подорожчали на $ 1,73 (2,5%) — до $ 69,63 за барель. Ф’ючерси на Brent у четвер досягли максимальної позначки на закриття торгів з травня 2019 року, пише Dow Jones. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 65,82 за барель, що на $ 0,2 (0,3%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів виросла на $ 1,58 (2,5%) — до $ 66,02 за барель.