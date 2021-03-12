2021-03-12: Світові ціни на нафту тримаються позначки $70 за барель

Обновлено: Март 12, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-12: Світові ціни на нафту тримаються позначки $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 69,34 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:28, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,42%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,67 долара за барель, втративши 0,53%.

Ціни на нафту марки Brent знизилися в п’ятницю, але коливалися близько 70 доларів за барель, оскільки скорочення видобутку основними виробниками нафти обмежило пропозицію, а оптимізм з приводу відновлення попиту на неї в другій половині року також підтримав ціни, пише Reuters.

Позитивним фактором для ринку також є новина про те, що президент США Джо Байден у четвер (11-03) затвердив новий пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії обсягом $ 1,9 трлн, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:09 МСК у п’ятницю становить $ 69,49 за барель, що на $ 0,14 (0,2%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів 11 березня ці контракти подорожчали на $ 1,73 (2,5%) — до $ 69,63 за барель. Ф’ючерси на Brent у четвер досягли максимальної позначки на закриття торгів з травня 2019 року, пише Dow Jones. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становить $ 65,82 за барель, що на $ 0,2 (0,3%) нижче рівня на закриття ринку в четвер. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів виросла на $ 1,58 (2,5%) — до $ 66,02 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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