Енергомитниця заявляє про незаконне ввезення нафтопродуктів на територію України

Енергетична митниця спільно зі Службою безпеки України та Державною фіскальною службою припинили «тіньове» ввезення нафтопродуктів на територію України.
Про це повідомляє пресслужба Енергомитниці на сторінці в Facebook.
«Впродовж 2019-2020 років службові особи суб’єктів господарювання, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність пов’язану з імпортом та торгівлею нафтопродуктами організували незаконну схему із ввезення на митну територію України нафтопродуктів з використанням морських суден, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.
Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить 240 млн грн.
Зараз в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні проводяться заходи, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосується обставин вчинених кримінальних правопорушень.
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