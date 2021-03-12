Енергомитниця заявляє про незаконне ввезення нафтопродуктів на територію України

Обновлено: Март 12, 2021. Тэги: ,

Енергомитниця заявляє про незаконне ввезення нафтопродуктів на територію України

Енергетична митниця спільно зі Службою безпеки України та Державною фіскальною службою  припинили «тіньове» ввезення нафтопродуктів на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Енергомитниці на сторінці в Facebook.

«Впродовж 2019-2020 років службові особи суб’єктів господарювання, які здійснюють на території України підприємницьку діяльність пов’язану з імпортом та торгівлею нафтопродуктами організували незаконну схему із ввезення на митну територію України нафтопродуктів з використанням морських суден, шляхом переміщення через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від митного контролю, чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить 240 млн грн.
Зараз в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні проводяться заходи, спрямовані на збір доказів і відомостей, що стосується обставин вчинених кримінальних правопорушень.

«Термінал» писав, Енергетична митниця виявила підроблені паливні векселі на 25 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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