ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту в 2021 році

Обновлено: Март 12, 2021. Тэги: , ,

ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту в 2021 році

ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту у 2021 році на 5,9 млн барелів на добу.

Світовий попит на нафту у 2021 році, за оцінкою картелю, досягне 96,3 млн барелів на добу, пише АНГІ.

У лютому організація очікувала добове зростання попиту на рівні 5,8 млн барелів.

Позитивніше проти лютневої оцінки зростання попиту на нафту ОПЕК пояснює тенденцією на відновлення світової економіки на тлі поступового скасування коронавірусних обмежень у світі. При цьому в першому півріччі 2021 року, відзначають експерти ОПЕК, попит на нафту буде нижчим у зв’язку c продовженням обмежувальних заходів через коронавірус в багатьох частинах Європи.

«Водночас у другій половині 2021 року попит на нафту виросте на очікуваннях більш активного відновлення економіки у зв’язку з позитивним ефектом від вакцинації», — йдеться у звіті.

У лютому ОПЕК знизила оцінку очікуваного добового зростання попиту на нафту слідом за Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), яке підрахувало, що зростання попиту опуститься до 5,4 млн барелів на добу.

Нагадаємо, попит на нафту суттєво впав у 2020 році через обмеження в бізнесі й соціальній сфері на тлі пандемії коронавірусу. На початку лютого 2021 року вартість нафти марки Brent повернулася до своїх значень до пандемії, досягнувши $ 61 за барель.

Раніше «Термінал» писав, ОПЕК + ухвалила рішення не підвищувати рівень видобутку нафти у квітні, крім Росії й Казахстану, які зможуть підвищити видобуток на 130 тис. Б / д і 20 тис. Б / д відповідно.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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