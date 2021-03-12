ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту в 2021 році

ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту у 2021 році на 5,9 млн барелів на добу.



Світовий попит на нафту у 2021 році, за оцінкою картелю, досягне 96,3 млн барелів на добу, пише АНГІ.

У лютому організація очікувала добове зростання попиту на рівні 5,8 млн барелів.

Позитивніше проти лютневої оцінки зростання попиту на нафту ОПЕК пояснює тенденцією на відновлення світової економіки на тлі поступового скасування коронавірусних обмежень у світі. При цьому в першому півріччі 2021 року, відзначають експерти ОПЕК, попит на нафту буде нижчим у зв’язку c продовженням обмежувальних заходів через коронавірус в багатьох частинах Європи.

«Водночас у другій половині 2021 року попит на нафту виросте на очікуваннях більш активного відновлення економіки у зв’язку з позитивним ефектом від вакцинації», — йдеться у звіті.

У лютому ОПЕК знизила оцінку очікуваного добового зростання попиту на нафту слідом за Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), яке підрахувало, що зростання попиту опуститься до 5,4 млн барелів на добу.

Нагадаємо, попит на нафту суттєво впав у 2020 році через обмеження в бізнесі й соціальній сфері на тлі пандемії коронавірусу. На початку лютого 2021 року вартість нафти марки Brent повернулася до своїх значень до пандемії, досягнувши $ 61 за барель.

Раніше «Термінал» писав, ОПЕК + ухвалила рішення не підвищувати рівень видобутку нафти у квітні, крім Росії й Казахстану, які зможуть підвищити видобуток на 130 тис. Б / д і 20 тис. Б / д відповідно.