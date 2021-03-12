Профспілки протестують проти закриття шахт ДТЕК Західного Донбасу

Профспілки висловлюють протест проти планованого закриття шахт Західного Донбасу.



Про це під час онлайн-зустрічі говорили представники шахтарських профспілок і керівництво блоку «Вугілля» ТОВ «ДТЕК Енерго».

«Якщо шахта ім. Героїв космосу, відповідно до стратегії, буде працювати до 2053-го, «Павлоградська» — до 2032-го, «Тернівська» — до 2029-го, «Західно-Донбаська» — до 2063-го, «Самарська» — до 2035 -го, «Дніпровська» — до 2047 року, то «Ювілейну» і «Степову» відповідно до поданої стратегії планують закрити вже в найближчі роки», — йдеться у повідомленні.

Під час онлайн-зустрічі було ухвалене рішення створити робочу комісію.

Профспілка звернулася до шахтарів, працівників шахтоуправлінь та філій, жителів шахтарських міст із закликом не допустити закриття шахт, які забезпечують роботою вугільний регіон Західний Донбас.

Раніше «Термінал» писав, що ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною.