Завершення будівництва 3-го і 4-го енергоблоків на ХАЕС є комплексним питанням — Разумков

На Хмельницьку АЕС припадає близько 7,6 відсотка від загального виробництва електроенергії в Україні.
Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час відвідання виробничого підприємства «Хмельницька АЕС».
«Ми представлені як в атомній енергетиці, так і в альтернативних джерелах. Фактично закриваємо повний спектр. Ми повинні й далі рухатися в цьому напрямку. У нас повинен бути баланс, розуміння інтересів держави, розуміння наших енергетичних можливостей, нашої енергетичної безпеки», – наголосив Дмитро Разумков.
За словами голови парламенту, завершення будівництва 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС є комплексним питанням, вирішити яке можна лише спільними зусиллями різних органів державної влади. Він зазначив, що Верховна Рада зі свого боку готова працювати над законодавчими ініціативами, які сприятимуть реалізації проєкту.
Раніше «Термінал» писав, ДІЯРУ дало дозвіл на запуск другого енергоблоку ХАЕС.