2021-03-15: Нафта марки Brent торгується майже по $70 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 69,64 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,61%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,07 долара за барель, додавши 0,70%.

У понеділок ціни на нафту виросли, а ціна на нафту марки Brent наблизилася до 70 доларів за барель, оскільки дані показали, що відновлення економіки Китаю прискорилося на початку 2021 року, що поліпшило перспективи попиту на енергоносії у найбільшого в світі імпортера нафти, пише Reuters.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:41 мск у понеділок становить $ 69,57 за барель, що на $ 0,35 (0,51%) вище за ціну на закриття попередньої сесії, пише «Investing.com».

За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,41 (0,6%) — до $ 69,22 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,4 (0,61%) — до $ 66,12 за барель. У п’ятницю вартість цих контрактів знизилася на $ 0,41 (0,6%) — до $ 65,61 за барель.