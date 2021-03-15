Ціна газу в Європі досягла максимуму за місяць

Ціна газу на головному портовому хабі Європи — нідерландському TTF зросла до $229 за тисячу кубометрів з поставкою в понеділок. Досягнутий рівень є максимальним з 11 лютого поточного року.

Передає Интерфакс.

Тільки за останній тиждень блакитне паливо подорожчало на 11%, а з початку березня — на 16%.

З початку року середня ціна контракту» на день вперед » на TTF склала $234 за тисячу кубометрів.

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