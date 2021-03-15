Енергоатом вчасно погасив частину кредиту ЄБРР

12 березня 2021 року НАЕК «Енергоатом» сплатила частину кредиту й відсотки за ним Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі 16,2 млн євро, а також державі – 7,8 млн грн комісії за надання державних гарантій.

Передає Енергоатом.

Між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР укладено кредитну угоду від 25.03.2013 року, за якою Компанія позичила у міжнародної установи 300 млн євро під державні гарантії для реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (КЗПБ), затвердженої Постановою Кабміну 7 грудня 2011 року.

Ці кредитні кошти дають оператору українських АЕС можливість вдосконалювати основні критерії ядерної та радіаційної безпеки відповідно до стандартів МАГАТЕ і Євросоюзу та створювати належні умови для ухвалення рішень щодо можливості продовження строків експлуатації енергоблоків атомних станцій.

Відколи КЗПБ стартувала, Енергоатом профінансував заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України на суму 296,8 млн євро.

Погашення кредиту, наданого ЄБРР, та відсотків за його користування здійснюється Компанією згідно з умовами кредитної угоди щопівроку – у березні та вересні – рівними частинами від фактичної суми заборгованості. Наразі Енергоатом не має простроченої заборгованості перед ЄБРР.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП проведе позапланову перевірку Енергоатому.