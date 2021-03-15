Енергоатом вчасно погасив частину кредиту ЄБРР

Обновлено: Март 15, 2021. Тэги: , , ,

Енергоатом вчасно погасив частину кредиту ЄБРР

12 березня 2021 року НАЕК «Енергоатом» сплатила частину кредиту й відсотки за ним Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у сумі 16,2 млн євро, а також державі – 7,8 млн грн комісії за надання державних гарантій.

Передає Енергоатом.

Між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР укладено кредитну угоду від 25.03.2013 року, за якою Компанія позичила у міжнародної установи 300 млн євро під державні гарантії для реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (КЗПБ), затвердженої Постановою Кабміну 7 грудня 2011 року.

Ці кредитні кошти дають оператору українських АЕС можливість вдосконалювати основні критерії ядерної та радіаційної безпеки відповідно до стандартів МАГАТЕ і Євросоюзу та створювати належні умови для ухвалення рішень щодо можливості продовження строків експлуатації енергоблоків атомних станцій.

Відколи КЗПБ стартувала, Енергоатом профінансував заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС України на суму 296,8 млн євро.

Погашення кредиту, наданого ЄБРР, та відсотків за його користування здійснюється Компанією згідно з умовами кредитної угоди щопівроку – у березні та вересні – рівними частинами від фактичної суми заборгованості. Наразі Енергоатом не має простроченої заборгованості перед ЄБРР.

Раніше Термінал писав, що НКРЕКП проведе позапланову перевірку Енергоатому.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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