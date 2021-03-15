Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям

Обновлено: Март 15, 2021. Тэги: , ,

Міненерго розблокувало виплату зарплат шахтарям

Керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, що забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору, зокрема щодо виплат заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

Повідомляє Міненерго.

Так, підписано накази про затвердження паспортів бюджетних програм, що забезпечують:

  •  виплати зарплат шахтарям (понад 3 млрд грн на 2021 рік, включно із фінансуванням робіт на шахті 10 Нововолинська);
  • фінансування шахт, що перебувають у стані ліквідації, а також шахти «Надія» (понад 1 млрд грн);
  • фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 млн грн);
  • фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів (42 млн грн);
  • фінансування державної програми «теплих» кредитів (150 млн грн).

 Це стало можливим завдяки ухваленню парламентом Закону України № 1285-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби», який наділив виконувачів обов‘язків міністра можливістю повноцінно реалізовувати функції міністра, зокрема і в питаннях фінансування. Нагадаємо, до прийняття цього закону діяла низка обмежень для виконувача обов’язків міністра. Зокрема, не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це, в свою чергу, блокувало фінансування зарплат та інших заходів в галузі, незважаючи на те, що у Державному бюджеті кошти було закладено.

Раніше Термінал писав, що Міненерго не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на газ для населення.

Автор:

(Всего статей: 9862)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: