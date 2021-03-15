П’ять газзбутів заборговали Нафтогазу 1 млрд гривень за січень

Група Нафтогаз стурбована погіршенням платіжної дисципліни п’яти газзбутових підприємств у Полтавській та Черкаській областях. Оскільки вони не розрахувались за поставлений природний газ за січень 2021 року.

Повідомляє Нафтогаз.

«Нафтогаз брав активну участь в підготовці антикризових заходів уряду в газовому секторі. Фактично ми кредитуємо газовий роздрібний бізнес в 14 областях країни на період до 55 днів. На жаль, не всі наші клієнти демонструють таке ж партнерське ставлення: п’ять з 33 збутів-контрагентів з січня просто перестали платити за поставки газу і сформували заборгованість близько 1 млрд грн. Такі дії підривають довіру до українського газового ринку. Ця проблема вимагає комплексної уваги держави, враховуючи ініціативу уряду щодо роботи з газзбутами за річними контрактами», — підкреслив генеральний директор ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» Віллєм Коппульс.

Наразі Нафтогаз проводить інтенсивні переговори з проблемними компаніями для врегулювання усіх фінансових питань.

Раніше Термінал писав, що Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і ТКЕ.