Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), має намір затвердити інвестпрограму НЕК «Укренерго» на 2021 рік у розмірі 4,329 млрд грн, що на 40% більше інвестування у 2020 році (3,12 млрд грн).



Проєкт постанови внесений до порядку денного засідання комісії 17 березня.

Згідно з проєктом інвестпрограми, нове будівництво має бути профінансовано на 1,096 млрд грн, технічне переоснащення – на 3,23 млрд грн. Таким чином, витрати на нове будівництво збільшаться більш ніж удвічі в порівнянні з 2020 роком (0,46 млрд грн) – до 25,3% інвестицій проти 15% інвестпрограми минулого року.

Основним джерелом фінансування програми є кредитні кошти в розмірі 2,9 млрд грн, що на 0,7 млрд грн (на 31,8%) більше, ніж було використано в 2020 році (2,2 млрд грн).

Власні кошти компанії розраховані на рівні 1,4 млрд грн проти 0,9 млрд грн минулого року (більше на 0,5 млрд грн, або + 55,5%). Це амортизаційні відрахування, заплановані на рівні 783,7 млн ​​грн, прибуток на капітальних інвестицій (300 млн грн), дохід від продажу пропускної спроможності міждержавних мереж (248,89 млн грн) та інші доходи на рівні 40 млн грн.

«Термінал» писав, що в 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн, виконавши інвестиційну програму року на 95,3%.