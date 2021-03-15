Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво

Обновлено: Март 15, 2021. Тэги: , ,

Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), має намір затвердити інвестпрограму НЕК «Укренерго» на 2021 рік у розмірі 4,329 млрд грн, що на 40% більше інвестування у 2020 році (3,12 млрд грн).

Проєкт постанови внесений до порядку денного засідання комісії 17 березня.

Згідно з проєктом інвестпрограми, нове будівництво має бути профінансовано на 1,096 млрд грн, технічне переоснащення – на 3,23 млрд грн. Таким чином, витрати на нове будівництво збільшаться більш ніж удвічі в порівнянні з 2020 роком (0,46 млрд грн) – до 25,3% інвестицій проти 15% інвестпрограми минулого року.

Основним джерелом фінансування програми є кредитні кошти в розмірі 2,9 млрд грн, що на 0,7 млрд грн (на 31,8%) більше, ніж було використано в 2020 році (2,2 млрд грн).

Власні кошти компанії розраховані на рівні 1,4 млрд грн проти 0,9 млрд грн минулого року (більше на 0,5 млрд грн, або + 55,5%). Це амортизаційні відрахування, заплановані на рівні 783,7 млн ​​грн, прибуток на капітальних інвестицій (300 млн грн), дохід від продажу пропускної спроможності міждержавних мереж (248,89 млн грн) та інші доходи на рівні 40 млн грн.

«Термінал» писав, що в 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн, виконавши інвестиційну програму року на 95,3%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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