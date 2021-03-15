Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), має намір затвердити інвестпрограму НЕК «Укренерго» на 2021 рік у розмірі 4,329 млрд грн, що на 40% більше інвестування у 2020 році (3,12 млрд грн).
Проєкт постанови внесений до порядку денного засідання комісії 17 березня.
Згідно з проєктом інвестпрограми, нове будівництво має бути профінансовано на 1,096 млрд грн, технічне переоснащення – на 3,23 млрд грн. Таким чином, витрати на нове будівництво збільшаться більш ніж удвічі в порівнянні з 2020 роком (0,46 млрд грн) – до 25,3% інвестицій проти 15% інвестпрограми минулого року.
Основним джерелом фінансування програми є кредитні кошти в розмірі 2,9 млрд грн, що на 0,7 млрд грн (на 31,8%) більше, ніж було використано в 2020 році (2,2 млрд грн).
Власні кошти компанії розраховані на рівні 1,4 млрд грн проти 0,9 млрд грн минулого року (більше на 0,5 млрд грн, або + 55,5%). Це амортизаційні відрахування, заплановані на рівні 783,7 млн грн, прибуток на капітальних інвестицій (300 млн грн), дохід від продажу пропускної спроможності міждержавних мереж (248,89 млн грн) та інші доходи на рівні 40 млн грн.
«Термінал» писав, що в 2020 році Укренерго інвестувало у розвиток мереж 3,12 млрд грн, виконавши інвестиційну програму року на 95,3%.