Споживання газу в Україні у 2020 році скоротилось

За оперативними даними НКРЕКП, споживання газу в Україні у 2020 році склало 24 млрд кубометрів, що на 6% менше показника 2019 року.

Інформує Держенергоефективності.

У 2020 р. населення використало 8,2 млрд м3 газу, що на 14% менше, ніж у 2019 році, коли було спожито 9,5 млрд м3 газу. Промисловість скоротила споживання газу на 4% або 0,3 млрд куб. м.

Водночас підприємства теплокомуненерго збільшили використання газу на 3% або на 200 млн м3 (з 7,4 млрд м3 за 2019 р. до 7,6 млрд м3 за 2020 рік).

Наголошується, що у проєкти відновлюваної енергетики та енергоефективності (зокрема, через «теплі кредити», енергосервіс) минулого року залучено більше 1,3 млрд євро інвестицій.

Раніше Термінал писав, що теплими кредитами за 6 років скористалися 850 тис. українських родин.