2021-03-16: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,33 долара за барель.

Про це пише УНН

з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,80%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,85 долара за барель, втративши 0,83%.

Ціни на нафту впали у вівторок, продовжуючи зниження уже третій день, оскільки побоювання з приводу збільшення запасів в Сполучених Штатах посилили загрозу попиту з боку країн, включаючи Німеччину і Францію, які призупинили вакцинацію COVID-19 препаратом AstraZeneca, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися в ході азіатських торгів у вівторок, пише «Investing.com».



На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в квітні торгуються за ціною 64,78 дол. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 64,17 дол.



Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,01% і торгується на позначці 91,843 дол. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з поставкою в травні знизився на 0,96%, досягнувши позначки 68,22 дол. pа барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 3,44 дол. за барель.