2021-03-16: Світові ціни на нафту в корекції

Обновлено: Март 16, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-16: Світові ціни на нафту в корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 68,33 долара за барель.

Про це пише УНН 

з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,80%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,85 долара за барель, втративши 0,83%.

Ціни на нафту впали у вівторок, продовжуючи зниження уже третій день, оскільки побоювання з приводу збільшення запасів в Сполучених Штатах посилили загрозу попиту з боку країн, включаючи Німеччину і Францію, які призупинили вакцинацію COVID-19 препаратом AstraZeneca, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися в ході азіатських торгів у вівторок, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в квітні торгуються за ціною 64,78 дол. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 64,17 дол.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,01% і торгується на позначці 91,843 дол. Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з поставкою в травні знизився на 0,96%, досягнувши позначки 68,22 дол. pа барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 3,44 дол. за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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