ГарПок виставляє на УЕБ «зелену» електроенергію квітня

18 березня 2021 року о 11:00 на ТБ «Українська енергетична біржа» відбудеться новий аукціон з продажу чистої електроенергії, який ініціювало державне підприємство «Гарантований покупець».
Інформує ГарПок.
До продажу пропонується чиста електроенергія на квітень 2021 року. Гарантований покупець виставляє на продаж декілька продуктів, зокрема блочні заявки для денних годин доби (08‑19, 09‑18, 10-17, 11-16 та 12-15 години). Для задоволення попиту учасників аукціону під час торгів будуть послідовно формуватись пакети лотів різних розмірів – від 20 до 1 МВт•год. За кожномим з пакетів лотів торги будуть починатись зі стартової ціни.
Участь у торгах може взяти будь-який учасник ринку електроенергії.
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