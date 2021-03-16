В Еенергоатомі заявили, що ГарПок оплатив лише третину отриманої е/е

Обновлено: Март 16, 2021. Тэги: , ,

В Еенергоатомі заявили, що ГарПок оплатив лише третину отриманої е/е

ДП «НАЕК «Енергоатом» отримало від ДП «Гарантований покупець» лише 33% від загальної суми заборгованості за відпущену електричну енергію в 2020 році, таким чином борг «ГарПока» перед атомною генерацією становить 6,528 млрд грн.

Про це повідомив пресцентр «Енергоатому».

«Зокрема від ДП «Гарантований покупець», якому «Енергоатом» відпустив 64,9% виробленої за рік електроенергії, надійшло лише 33 копійки на 1 гривню відпущеної продукції. Таким чином НАЕК «Енергоатом» отримала тільки 33% оплати за свою продукцію в грошовому еквіваленті», – йдеться в повідомленні.

Додатково, за даними пресцентру, заборгованість «НЕК «Укренерго» перед «Енергоатомом» становить 4,463 млрд грн.

В «Енергоатомі» відзначили, що в 2020 році різко погіршилися розрахунки за товарну родукції атомної генерації, на 1 гривню вартості за відпущену електроенергію в середньому було сплачено 79 копійок.

Читайте в «Терміналі», ДП «НАЕК «Енергоатом» висловлює категоричну незгоду із рішенням НКРЕКП, ухваленим 10 березня 2021 року на засіданні регулятора, щодо накладення на Компанію штрафу та буде звертатися до судових інстанцій з метою його оскарження.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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