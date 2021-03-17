2020 рік був успішним для Енергоатома, — балансова комісія компанії

16 березня відбулося засідання балансової комісії Енергоатома. Вона підбила підсумки роботи Компанії за 2020 рік та означила цілі на рік нинішній.

Повідомляє Енергоатом.

Керівник Енергоатома Петро Котін підкреслив, що попри виклики, що постали перед Компанією торік, серед яких пандемія COVID-19, балансові обмеження для атомної генерації та дискримінаційні умови для НАЕК на енергоринку, вона продовжила ефективну роботу.

Члени балансової комісії зазначили завершення будівельних робіт і облаштування інфраструктури на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), підписання угоди про постачання ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-440 між Енергоатомом та компанією Westinghouse, а також продовження терміну експлуатації енергоблоків №1 Рівненської АЕС і №5 Запорізької АЕС до 2030 року.

Серед першочергових завдань НАЕК на найближчий час балансова комісія відзначила старт будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, реконструкцію системи технічного водопостачання ЮУАЕС, завершення монтажних робіт на гідроагрегаті №3 Ташлицької ГАЕС, створення дата-центрів поблизу АЕС і пошук шляхів для експорту української атомної електроенергії до країн Євросоюзу.

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