2021-03-17: Світові ціни на нафту нижчі за $69 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 68,72 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,48%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,23 долара за барель, додавши 0,66%.

У середу ціни на нафту були неоднозначними, оскільки побоювання з приводу нестабільного попиту в Європі врівноважували надії на відновлення активності нафтопереробних заводів у США, адже галузеві дані показали, що запаси нафти в США минулого тижня несподівано скоротилися, пише Reuters.

Ціни на нафту еталонних марок підвищуються в середу після публікації даних Американського інституту нафти (API), що показали несподіване зниження запасів у США минулого тижня, пише «Investing.com».

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:41 мск в середу становить $ 68,55 за барель, що на $ 0,16 (0,23%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 0,49 (0,7%) — до $ 68,39 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,24 (0,37%) — до $ 65,04 за барель.

У вівторок вартість цих контрактів знизилася на $ 0,59 (0,9%) — до $ 64,8 за барель.