ГарПок оскаржує рішення суду щодо стягнення заборгованості на користь Енергоатому

Гарантований покупець з оскаржує рішення Господарського суду м.Києва щодо стягнення на користь ДП «НАЕК «Енергоатом» 4,1 млрд грн в апеляційній інстанції. Інше рішення про стягнення 2,7 млрд грн буде оскаржене у встановленому порядку одразу після виготовлення його повного тексту.

Повідомляє ГарПок.

Гарантований покупець повністю не погоджується із зазначеними рішеннями суду, оскільки вважає їх необґрунтованими та незаконними. Більш того, вказані рішення суперечать правовим позиціям Верховного Суду, що дає всі підстави для їх скасування як неправомірних.

Раніше Термінал писав, що Енергоатом стягує заборгованість ГарПока через суди.