Нафтогаз до бюджету сплатив майже 13 млрд грн податків

За оперативними даними, за січень-лютий 2021 року Група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів 12,7 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
«Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали близько 9% загальних доходів державного бюджету у січні-лютому 2021 року», — йдеться у повідомленні.
За результатами 2020 року, сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Групи до бюджетів усіх рівнів склав приблизно 142 млрд грн.
«Термінал» писав, ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ― це також економія для державного бюджету України. З квітня ціна на газ формуватиметься на ринкових засадах і цінові пропозиції постачальників, з огляду на піврічний досвід роботи вільного ринку газу, значно відрізнятимуться.