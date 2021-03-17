Польський Orlen майже вдвічі знизив поставку російської нафти

Обновлено: Март 17, 2021. Тэги: , ,

Польський Orlen майже вдвічі знизив поставку російської нафти
Польський Orlen підписав дворічний контракт з «Роснефтью» на постачання 3,6 млн тонн нафти на рік.

Про це написав керівник Orlen Даніель Обайтек в твіттері.
До цього постачання російської компанії становили 5,4-6,6 млн тонн на рік.
За словами Обайтека, скорочення обсягів не вплине на стабільність постачання нафти в регіон, тому, що компанія диверсифікувала джерела.

Зараз НПЗ Orlen забезпечуються нафтою за довгостроковими контрактами з постачальниками з Саудівської Аравії і Росії, а також за спотовими контрактами з постачальниками з Анголи, Нігерії. З «Роснефтью» у PKN Orlen з 2019 року діяв дворічний контракт на постачання нафти по нафтопроводу «Дружба» в напрямі Польщі. У тому ж 2019 році PKN Orlen пролонгував з «Роснефтью» ще на три роки контракт на постачання нафти на НПЗ в Чехії. На початку березня PKN Orlen вперше у своїй історії закупив нафту за ф’ючерсним контрактом з американською ExxonMobil. Контракт передбачає постачання близько 1 млн тонн нафти протягом року для НПЗ Orlen Group в Польщі, Чехії та Литві.

«Термінал» писав, Польща скорочує імпорт нафти з Росії, вважаючи за краще закуповувати «чорне золото» у Саудівській Аравії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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