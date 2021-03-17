Польський Orlen майже вдвічі знизив поставку російської нафти

Польський Orlen підписав дворічний контракт з «Роснефтью» на постачання 3,6 млн тонн нафти на рік.

До цього постачання російської компанії становили 5,4-6,6 млн тонн на рік.

За словами Обайтека, скорочення обсягів не вплине на стабільність постачання нафти в регіон, тому, що компанія диверсифікувала джерела.

Зараз НПЗ Orlen забезпечуються нафтою за довгостроковими контрактами з постачальниками з Саудівської Аравії і Росії, а також за спотовими контрактами з постачальниками з Анголи, Нігерії. З «Роснефтью» у PKN Orlen з 2019 року діяв дворічний контракт на постачання нафти по нафтопроводу «Дружба» в напрямі Польщі. У тому ж 2019 році PKN Orlen пролонгував з «Роснефтью» ще на три роки контракт на постачання нафти на НПЗ в Чехії. На початку березня PKN Orlen вперше у своїй історії закупив нафту за ф’ючерсним контрактом з американською ExxonMobil. Контракт передбачає постачання близько 1 млн тонн нафти протягом року для НПЗ Orlen Group в Польщі, Чехії та Литві.

«Термінал» писав, Польща скорочує імпорт нафти з Росії, вважаючи за краще закуповувати «чорне золото» у Саудівській Аравії.