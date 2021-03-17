УЕБ: Центренерго продало близько 6% ресурсу на другу половину березня

ПАТ «Центренерго» на торгах Української енергетичної біржі 16 березня вдалося продати лише 5,7% запропонованого на другу половину березня обсягу базової електроенергії.



Про це свідчать дані на сайті біржі.

Згідно з біржовим бюлетенем, продано 6,7 тис. МВт-год за ціною 1226 грн / МВт-год при стартовій 1700 грн / МВт-год. Покупцем ресурсу стало ТОВ «Хмельницькенергозбут».

За результатами торгів Центренерго повідомило, що продовжить практику продажу електроенергії на УЕБ і працює над залученням покупців і поліпшенням результатів продажу ресурсу на її майданчику. Разом з тим непроданий обсяг компанія спробує продати на інших сегментах.

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