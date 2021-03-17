Україна може транзитувати середньоазійський газ до ЄС — Макогон

Україна і зараз може транзитувати середньоазійський газ від кордонів РФ до ЄС, але Європа має змусити Газпром надати доступ середньоазійським видобувникам до ГТС РФ.

Про це у Фейсбук написав керівник ОГТСУ Сергій Макогон.

«Поступово проєкт Транскаспійського газопроводу рухається вперед.Реалізація цього проєкту дозволить поновити постачання середньоазійського газу до Європи. Україна і зараз може транзитувати середньоазійський газ від кордонів РФ до ЄС, але Європа має змусити Газпром надати доступ середньоазійським видобувникам до ГТС РФ», — написав Макогон.

Нагадаю, що до середини 2000 х газ з Центральної Азії постачався до України та ЄС через РФ та Україну, але пізніше був заблокований РФ.

Нагадаємо, «Термінал» писав, Оператор ГТС України вступив до Європейської Бізнес Асоціації з метою обміну досвідом в професійному середовищі та відстоювання інтересів українського ринку газу на державному і європейському рівнях.