Укртатнафта звернулась до податківців щодо запобігання схем ухилення від сплати податків

Обновлено: Март 17, 2021. Тэги: , ,

Укртатнафта звернулась до податківців щодо запобігання схем ухилення від сплати податків

ПАТ «Укртатнафта» звернулась до Голови до Державної податкової служби України  з приводу  ситуації, що склалась на ринку нафтопродуктів, зокрема внаслідок збільшення обсягу фальсифікованого пального.

Про це пише пресслужба ПАТ.

У своєму зверненні до Державної податкової служби України компанія «Укртатнафта» відзначає, що поширення неякісного пального обумовлено, зокрема, тим, що під виглядом розріджувачів для лакофарбових виробів, в країну завозяться (без сплати акцизного податку) октанопідвищувальні речовини, що додаються до пального на міні-НПЗ з метою збільшення октанового числа.

«Така можливість ухилятись від оподаткуванням з’явилась в імпортерів октанопідвищуючих речовин на основі метил-трет-бутилового ефіру, інших октанопідвищуючих речовин та метанолу внаслідок правової неоднозначністі опису товару «Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу», яким у 2020 році (згідно зі змінами до Податкового кодексу України) було  доповнено перелік підакцизних товарів кодом УКТЗЕД  3814 00 90 90″, — йдеться у зверненні.

Як результат, у 2020 р. компаніями для подальшого використання у складі нафтопродуктів для тіньового обігу було імпортовано 77,4 тис. т розчинників. За перші два місяці 2021 р. з аналогічними цілями було імпортовано вже 17,2 тис. т розчинників, що у річному вимірі — зростання у порівнянні з 2020 р. ще на третину.

ПАТ «Укртатнафта» просить  терміново скасувати або внести зміни в офіційне повідомлення ДПС України від 11.06.2020 р. «Особливості віднесення товарів до підакцизного пального відповідно до вимог Закону №466» (https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki—novini-/421901.html) щодо унеможливлення використання схем ухиляння від сплати акцизного податку, що зараз мають масовий характер.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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