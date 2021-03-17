Укртатнафта звернулась до податківців щодо запобігання схем ухилення від сплати податків

ПАТ «Укртатнафта» звернулась до Голови до Державної податкової служби України з приводу ситуації, що склалась на ринку нафтопродуктів, зокрема внаслідок збільшення обсягу фальсифікованого пального.



Про це пише пресслужба ПАТ.

У своєму зверненні до Державної податкової служби України компанія «Укртатнафта» відзначає, що поширення неякісного пального обумовлено, зокрема, тим, що під виглядом розріджувачів для лакофарбових виробів, в країну завозяться (без сплати акцизного податку) октанопідвищувальні речовини, що додаються до пального на міні-НПЗ з метою збільшення октанового числа.

«Така можливість ухилятись від оподаткуванням з’явилась в імпортерів октанопідвищуючих речовин на основі метил-трет-бутилового ефіру, інших октанопідвищуючих речовин та метанолу внаслідок правової неоднозначністі опису товару «Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу», яким у 2020 році (згідно зі змінами до Податкового кодексу України) було доповнено перелік підакцизних товарів кодом УКТЗЕД 3814 00 90 90″, — йдеться у зверненні.

Як результат, у 2020 р. компаніями для подальшого використання у складі нафтопродуктів для тіньового обігу було імпортовано 77,4 тис. т розчинників. За перші два місяці 2021 р. з аналогічними цілями було імпортовано вже 17,2 тис. т розчинників, що у річному вимірі — зростання у порівнянні з 2020 р. ще на третину.

ПАТ «Укртатнафта» просить терміново скасувати або внести зміни в офіційне повідомлення ДПС України від 11.06.2020 р. «Особливості віднесення товарів до підакцизного пального відповідно до вимог Закону №466» (https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki—novini-/421901.html) щодо унеможливлення використання схем ухиляння від сплати акцизного податку, що зараз мають масовий характер.