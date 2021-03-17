Уряд заявляє про трансформацію економіки в напрямку вуглецево-нейтрального розвитку

Затвердження Національно-визначеного внеску до Паризької угоди є кроком, що наближає Україну до Європейського зеленого курсу та до виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС.



Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з обговорення підготовки другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди.

«Уряд України докладає максимум зусиль для поступової трансформації національної економіки в напрямку вуглецево-нейтрального розвитку. Зобов’язання, які будуть окреслені другим Національно-визначеним внеском, задаватимуть траєкторію розвитку економіки України щонайменше на 10 років», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд поділяє бачення ЄС щодо необхідності підвищення амбітності кліматичних цілей та посилення декарбонізації економічної системи. «Екологічні трансформації в Україні є невід’ємною умовою ефективних екологічних трансформацій Європи», — відзначив він.

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