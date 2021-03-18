2021-03-18: Світові ціни на нафту знову в корекції на тлі нарощування запасів у США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 67,54 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,68%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,20 долара за барель, втративши 0,62%.

Ціни на нафту в четвер падали п’ятий день після того, як офіційні дані показали стійке зростання запасів нафти й палива в США, в той час, як всюдисуща пандемія затьмарила перспективи попиту, пише Reuters.

Ціни на нафту в четвер продовжують знижуватися п’ятий день поспіль після того, як офіційні дані вказали на стійке зростання запасів нафти в США, а також на тлі невизначеності щодо перспектив попиту через пандемію. пише «Investing.com».

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,71% до $ 67,52 за барель до 9:12 МСК, марки WTI — на 0,67% до $ 64,17 за барель. Запаси нафти в США виросли на 2,4 мільйона барелів за тиждень, що завершився 12 березня, до 500,8 мільйона барелів, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA).

«Дані про запаси від EIA були більш ведмежими, ніж дані API попереднього дня», — сказали аналітики ING Economics, зазначивши, що запаси перевищили 500 мільйонів барелів вперше в цьому році.