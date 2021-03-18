Міненерго приєдналося до Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки

Обновлено: Март 18, 2021. Тэги: , ,

Міненерго приєдналося до Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки

Сьогодні під час візиту Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди в Україну в.о. Міністра енергетики України Юрій Вітренко підписав Технічну угоду, що передбачає приєднання Міненерго до Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки та його активностей.

Інформує Міненерго.

Підписантами Угоди також стали відповідальні за роботу в сфері енергобезпеки інституції Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Франції, Італії, Туреччини, Великобританії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки.

«Відтепер Україна матиме однаковий з державами-членами НАТО доступ до можливостей підтримки Альянсом процесів потенційного розвитку. Ми зможемо отримувати повну, своєчасну, якісну експертизу з різних аспектів енергетичної безпеки та залучати найкращий досвід країн-учасниць НАТО», – наголосив очільник Міненерго.

 Представники Міністерства братимуть участь у міжнародних проектах Центру. Також Міненерго має делегувати свого представника на засідання Наглядової ради Центру.

 Крім того, Україна та Литва закріпили домовленості про подальше співробітництво підписанням Спільної Декларації про створення робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики. Обидві держави мають спільне бачення щодо багатьох питань подальшого розвитку енергетики, зокрема через мінімізацію впливу з боку Російської Федерації на енергетичний сектор.

Раніше Термінал писав, що Міненерго не має наміру продовжувати дію обмеження ціни на газ для населення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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