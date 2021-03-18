РГК: Експеримент з використанням газоводневої суміші розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2025 року

В Україні почалась підготовка до тестування газоводневої суміші для опалення двох окремих населених пунктів.



Про це пише пресслужба РГК у Фейсбук.

Практичний експеримент з використанням газоводневої суміші розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2025 року.

«Будуть з’ясовані додаткові особливості використання водню в умовах звичайних домогосподарств. Перед початком тестів для відповідного рівня безпеки локальна мережа буде спеціально підготовлена, а будинки обладнанні сенсорами та сигналізаторами», — йдеться у повідомленні.

Попередні результати водневого проєкту РГК, якій триває з серпня 2020 року на п’яти полігонах, підтверджують, що 30% концентрація водню в газовій суміші є безпечною для моделей мереж, які максимально наближені до існуючих в Україні.

«Мешканці двох сіл на 50-100 будинків почнуть користуватись газоводневою сумішшю газу вже через два роки. На початку експерименту споживачі отримуватимуть суміш природного газу із 10% водню. Згодом, кількість нового енергоносія буде доведено до 20%№», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що на першому етапі експерименту не потрібно буде змінювати газового обладнання у будинках споживачів. Однак при збільшенні концентрації водню у природному газі, можливо, доведеться змінювати горілки у деяких газових приладах.

Зараз в рамках водневого проєкту РГК тривають динамічні експерименти, коли газоводнева суміш у різних пропорціях тестується на побутових газових приладах та лічильниках газу, але на полігонах без кінцевих споживачів та у закритих мережах. Вони триватимуть до середини 2022 року, щоб передбачити всі можливі ризики.

“Ми створюємо проєкт, подібний до HyDeploy у Великобританії, де залучено близько 10 тисяч споживачів. Цей проєкт, хоч і працює в тестовому режимі, уже вийшов за межі експерименту. Це вже частина газорозподільної мережі з воднем”, — зауважив директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.

Регіональна газова компанія» у 2020 році розпочала серію експериментів, щоб вивчити поведінку водню та водневих сумішей у різній концентрації в умовах українських газопроводів. Україна декларує курс на приєднання до Green Deal, та готується взяти зобов’язання щодо зменшення викидів вуглекислого газу до 2050 року.

«Термінал» писав, воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності.