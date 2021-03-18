РГК: Експеримент з використанням газоводневої суміші розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2025 року

Обновлено: Март 18, 2021. Тэги: , ,

РГК: Експеримент з використанням газоводневої суміші розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2025 року

В Україні почалась підготовка до тестування газоводневої суміші для опалення двох окремих населених пунктів.


Про це пише пресслужба РГК у Фейсбук.

Практичний експеримент з використанням газоводневої суміші розпочнеться у 2023 році та триватиме до 2025 року.

«Будуть з’ясовані додаткові особливості використання водню в умовах звичайних домогосподарств. Перед початком тестів для відповідного рівня безпеки локальна мережа буде спеціально підготовлена, а будинки обладнанні сенсорами та сигналізаторами», — йдеться у повідомленні.

Попередні результати водневого проєкту РГК, якій триває з серпня 2020 року на п’яти полігонах, підтверджують, що 30% концентрація водню в газовій суміші є безпечною для моделей мереж, які максимально наближені до існуючих в Україні.

«Мешканці двох сіл на 50-100 будинків почнуть користуватись газоводневою сумішшю газу вже через два роки. На початку експерименту споживачі отримуватимуть суміш природного газу із 10% водню. Згодом, кількість нового енергоносія буде доведено до 20%№», — йдеться у повідомленні.

Очікується, що на першому етапі експерименту не потрібно буде змінювати газового обладнання у будинках споживачів. Однак при збільшенні концентрації водню у природному газі, можливо, доведеться змінювати горілки у деяких газових приладах.
Зараз в рамках водневого проєкту РГК тривають динамічні експерименти, коли газоводнева суміш у різних пропорціях тестується на побутових газових приладах та лічильниках газу, але на полігонах без кінцевих споживачів та у закритих мережах. Вони триватимуть до середини 2022 року, щоб передбачити всі можливі ризики.
“Ми створюємо проєкт, подібний до HyDeploy у Великобританії, де залучено близько 10 тисяч споживачів. Цей проєкт, хоч і працює в тестовому режимі, уже вийшов за межі експерименту. Це вже частина газорозподільної мережі з воднем”, — зауважив директор департаменту стратегічного планування РГК Станіслав Казда.
Регіональна газова компанія» у 2020 році розпочала серію експериментів, щоб вивчити поведінку водню та водневих сумішей у різній концентрації в умовах українських газопроводів. Україна декларує курс на приєднання до Green Deal, та готується взяти зобов’язання щодо зменшення викидів вуглекислого газу до 2050 року.

«Термінал» писав, воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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