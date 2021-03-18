Шахта «Надія» припинить діяльність в 2022 році

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко підписав наказ про ліквідацію ПрАТ «Шахта «Надія».

Документ опубліковано на сайті міністерства енергетики.

«Діяльність приватного акціонерного товариства «Шахта «Надія» припиняється з 30 червня 2022 року. Згідно з наказом, зупинка доопрацювання підготовлених запасів вугілля повинна бути виконана до 28 лютого 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Документ також передбачає погашення поточної заборгованості по зарплаті, а також скорочення працівників, не задіяних в підготовці шахти до ліквідації.

«Термінал» писав, у Державному бюджеті на 2021 рік передбачено стовідсоткове фінансування заходів з підготовки шахти до ліквідації.