Суд ЄС може відхилити апеляцію Німеччини щодо  прокачки газу в обхід України

Генеральний адвокат рекомендував Суду ЄС відхилити апеляцію Німеччини на рішення щодо обмеження використання «Газпромом» потужностей газопроводу OPAL.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«За словами генерального адвоката Мануеля Кампоса Санчес-Бордоні, принцип енергетичної солідарності може бути використаний для перевірки законності дій інститутів ЄС у питаннях, пов’язаних з енергетикою. Апеляція, подана Німеччиною на рішення загального суду, яким було анульовано рішення Європейської комісії 2016 року Про зміну умов доступу до трубопроводу OPAL, повинна бути відхилена», — йдеться в пресрелізі суду, що викладає рішення генерального адвоката.

Думка генерального адвоката в Суді ЄС не є остаточним рішенням, але зазвичай Суд його підтверджує.

Раніше «Термінал» писав, рішення Суду ЄС щодо газопроводу ОPAL не пов’язане з “газовими” переговорами – Шефчович.