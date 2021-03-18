Суд ЄС може відхилити апеляцію Німеччини щодо  прокачки газу в обхід України

Обновлено: Март 18, 2021. Тэги: , , ,

Суд ЄС може відхилити апеляцію Німеччини щодо  прокачки газу в обхід України

Генеральний адвокат рекомендував Суду ЄС відхилити апеляцію Німеччини на рішення щодо обмеження використання «Газпромом» потужностей газопроводу OPAL.

Про це повідомляє «Європейська правда».

«За словами генерального адвоката Мануеля Кампоса Санчес-Бордоні, принцип енергетичної солідарності може бути використаний для перевірки законності дій інститутів ЄС у питаннях, пов’язаних з енергетикою. Апеляція, подана Німеччиною на рішення загального суду, яким було анульовано рішення Європейської комісії 2016 року Про зміну умов доступу до трубопроводу OPAL, повинна бути відхилена», — йдеться в пресрелізі суду, що викладає рішення генерального адвоката.

Думка генерального адвоката в Суді ЄС не є остаточним рішенням, але зазвичай Суд його підтверджує.

Раніше «Термінал» писав, рішення Суду ЄС щодо газопроводу ОPAL не пов’язане з “газовими” переговорами – Шефчович.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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