ТОВ «Укрвуглезбагачення груп» не розрахувалося з державними шахтами — Центренерго

ТОВ «Укрвуглезбагачення груп», яке, незважаючи на наказ Міністерства енергетики, виступало посередником у поставках вугілля на «Центренерго», не розрахувалося з державними шахтами.

Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».

Питання боргів із зарплати обговорювалося під час зустрічі нової дирекції ПАТ «Центренерго» з директорами та представниками профспілок державних шахт, які проводять в Києві акцію протесту.

«На початку року державні шахти не відвантажується вугілля на «Центренерго» за прямими договорами. Вугілля поставлялося через ТОВ «Укрвуглезбагачення груп», незважаючи на дію наказу Міненерго, що забороняє поставки вугілля через приватних посередників без передоплати. Саме зазначена компанія не розрахувалася з державними шахтами, в результаті чого виникла заборгованість»,- пише пресслужба Центренерго.

Під час зустрічей з представниками ДП «Добропіллявугілля» була відзначена відсутність заборгованості перед державними вугледобувними підприємствами з боку ПАТ «Центренерго». Керівництво компанії запросило гірників в офіс для ознайомлення з документами, згідно з якими відбувається відвантаження і оплата.

З початку березня ПАТ «Центренерго» сплатило державним шахтам 75 млн гривень для забезпечення операційної діяльності та подальших відвантажень.

«Ситуація, що виникла в зв’язку з боргом ТОВ «Укрвуглезбагачення груп» перед державними шахтами не є компетенцією ПАТ «Центренерго» і потребує сприяння Міністерства енергетики України та, ймовірно, втручання правоохоронних структур», – заявили в «Центренерго».

У той же час в компанії відзначили, що відвантаження з боку державних постачальників вугілля відбувається зі значними порушеннями термінів і обсягів, недоотримання тільки в березні попередньо складе 15 000 тонн.

На сьогодні з боку ПАТ існує оперативна заборгованість (вугілля, що знаходиться в дорозі і незаактірованного) перед державними шахтами в розмірі 105,8 мільйонів гривень з терміном погашення в квітні.

«Термінал» писав, наразі між ПАТ «Центренерго» і державними шахтами вже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 04 березня.

Спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ «Центренерго» напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики.