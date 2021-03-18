Україна і Литва домовилися координувати політику стосовно Білоруської АЕС

Президенти Литви і України домовилися координувати політику в галузі енергетики, особливо щодо Білоруської атомної електростанції.
Передає Укрінформ.
Про це глава Литовської держави Гітанас Наусєда заявив на спільному з українським колегою Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Наусєда зазначив, що і Литва, і Україна прагнуть здобути енергетичну незалежність.
«Ми домовилися скоординувати нашу політику і синхронізацію, особливо стосовно небезпечної Білоруської атомної електростанції. Ми підгримуємо політику України не купувати електроенергію з небезпечної електростанції, і ця наша солідарність долучається до зменшення загроз енергетичної небезпеки», — сказав Наусєда.
Раніше Термінал писав, що Литва останавливает импорт электроэнергии из Беларуси.