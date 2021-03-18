Україна має синхронізувати енергетичну систему з європейською протягом трьох років — Зеленський

Ключовим завданням України в енергетичній сфері є об’єднання та синхронізація української системи енергетики з європейською системою протягом наступних трьох років, заявив президент України Володимир Зеленський.
Передає Інтерфакс-Україна.
«Ключове завдання для нас (України — ІФ) — синхронізувати енергетичну систему з європейською протягом наступних трьох років. Це своєрідне «домашнє завдання» для України та Литви. Ми створимо робочу групу для ефективного співробітництва у сфері енергетичної безпеки. Відповідну декларацію сьогодні підписали міністерства енергетики наших країн», — заявив Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Науседою в Маріїнському палаці у Києві.
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