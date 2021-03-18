В.о. міністра енергетики відкликав  Концепцію реформування вугільної галузі

В.о. міністра енергетики Юрій Ветренко повідомив про відкликання міністерством для перегляду Концепції реформування вугільної галузі.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«Ми відкликали Концепцію, яку раніше підготовлено, щоб пересвідчитися, що ми дійсно зробимо ефективну вертикально-інтегровану компанію на базі «Центренерго». Ми готові повністю сприяти, якщо новоутворена компанія дійсно працюватиме як годинник і буде вчасно виплачувати гроші», — зазначив очільник Міненерго.

Очільник Міненерго поінформував про наміри щодо трансформації вугільних регіонів, зокрема співпрацю в цьому напрямку з німецькими партнерами, та інвестиції у ті підприємства, які вичерпали ресурс. На їх місці у процесі трансформації планується створити нові підприємства за підтримки інвесторів.

Читайте в «Терміналі», з метою здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на окремих сегментах ринку електричної енергії, та з метою встановлення дійсних обставин, які спричинили зменшення гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування сукупності фактів обмеження постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах тощо.

