В.о. міністра енергетики відкликав  Концепцію реформування вугільної галузі

Обновлено: Март 18, 2021. Тэги: , ,

В.о. міністра енергетики відкликав  Концепцію реформування вугільної галузі

В.о. міністра енергетики Юрій Ветренко повідомив про відкликання міністерством для перегляду Концепції реформування вугільної галузі.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«Ми відкликали Концепцію, яку раніше підготовлено, щоб пересвідчитися, що ми дійсно зробимо ефективну вертикально-інтегровану компанію на базі «Центренерго». Ми готові повністю сприяти, якщо новоутворена компанія дійсно працюватиме як годинник і буде вчасно виплачувати гроші», — зазначив очільник Міненерго.

Очільник Міненерго поінформував про наміри щодо трансформації вугільних регіонів, зокрема співпрацю в цьому напрямку з німецькими партнерами, та інвестиції у ті підприємства, які вичерпали ресурс. На їх місці у процесі трансформації планується створити нові підприємства за підтримки інвесторів.

Читайте в «Терміналі», з метою здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на окремих сегментах ринку електричної енергії, та з метою встановлення дійсних обставин, які спричинили зменшення гарантованих запасів вугілля на складах ТЕС, АМКУ за власною ініціативою проводить розслідування сукупності фактів обмеження постачання вугілля компаніям-контрагентам, не поповненні запасів вугілля на власних складах тощо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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