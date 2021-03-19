2021-03-19: Зниження ціни на нафту Brent експерти пов’язують з новими обмеженнями у Європі через пандемію

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п’ятницю зранку під час торгів впали в ціні до 63,23 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,08%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,99 долара за барель, втративши 0,02%.

Ціни на нафту впали в п’ятницю, збільшуючи втрати вже шостий день поспіль, оскільки нова хвиля заражень COVID-19 прокотилася по Європі, що викликало нові локдауни й послабило надії на відновлення попиту на паливо найближчим часом, пише Reuters.

Негативом для ринку також є новий виток карантинних обмежень в Європі й припинення використання вакцини від COVID-19 AstraZeneca (LON: AZN) в низці європейських країн, пише «Investing.com».

Зниження цін на нафту за підсумками цього тижня може стати максимальним з жовтня — WTI подешевшала на 8,5%. Крім того, зниження цін на нафту сприяло зростання прибутковості US Treasuries, який привів до зміцнення долара, а також сигнали зниження попиту в Азії.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:42 мск в п’ятницю становить $ 63,18 за барель, що на $ 0,10 (0,16%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 4,72 (6,9%) — до $ 63,28 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,11 (0,18%) — до $ 59,89 за барель. У четвер вартість цих контрактів знизилася на $ 4,6 (7,1%) — до $ 60 за барель.