Держсекретар США закликав  негайно припинити роботи з прокладання труб ПП-2

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва російського газопроводу «Північний потік-2″ негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив санкціями.

Про це сказано в заяві Державного департаменту США, пише УНІАН.

«Як ясно дали зрозуміти кілька адміністрацій США, цей трубопровід є російським геополітичним проєктом, спрямованим на поділ Європи та ослаблення європейської енергетичної безпеки. Законодавство про санкції, прийняте Конгресом у 2019 році та розширене у 2020 році, користується значною підтримкою двопартійної більшості в Конгресі», — сказано в заяві.

За словами Блінкена, адміністрація Байдена має намір дотримуватися дотримання цього законодавства. Тому компанії, що беруть участь у будівництві «Північний потік-2″, можуть опинитися під санкціями США.

«Департамент повторює своє попередження про те, що будь-яка особа, яка бере участь у будівництві трубопроводу «Північний потік-2″, ризикує опинитися під санкціями США і повинна негайно припинити роботи на трубопроводі», — йдеться у в повідомленні.

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