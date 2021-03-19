Газосховище Червонопартизанське модернізуватимуть до кінця 2021 року

Оператор підземних газосховищ України розпочинає модернізацію центрального блоку підключення свердловин газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ.

Роботи загальною вартістю 83,7 млн грн без ПДВ сприятимуть посиленню безпеки та надійності режимів закачування та відбору газу, підвищенню екологічних стандартів роботи ПСГ, зауважила пресслужба Укртрансгазу.

«Модернізація також скоротить час, необхідний для зміни режиму роботи газосховища (при переведенні на відбір чи закачування). Роботи триватимуть до кінця 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Реконструкція газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ проходитиме у два основних етапи. Перший передбачає роз’єднання двох спарених свердловин та встановлення додаткового газосепаратора. На цьому ж етапі на газозбірному пункті буде встановлено автоматичну систему управління та контролю за роботою обладнання “підземки”. На другому етапі на газосховищі замінять застаріле обладнання обв’язки газосепараторів на нове ‒ від українських та світових виробників.

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