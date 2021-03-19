Газосховище Червонопартизанське модернізуватимуть до кінця 2021 року

Обновлено: Март 19, 2021. Тэги: , , , ,

Газосховище Червонопартизанське модернізуватимуть до кінця 2021 року

Оператор підземних газосховищ України розпочинає модернізацію центрального блоку підключення свердловин газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ.

Роботи загальною вартістю 83,7 млн грн без ПДВ сприятимуть посиленню безпеки та надійності режимів закачування та відбору газу, підвищенню екологічних стандартів роботи ПСГ, зауважила пресслужба Укртрансгазу.

«Модернізація також скоротить час, необхідний для зміни режиму роботи газосховища (при переведенні на відбір чи закачування). Роботи триватимуть до кінця 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Реконструкція газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ проходитиме у два основних етапи. Перший передбачає роз’єднання двох спарених свердловин та встановлення додаткового газосепаратора. На цьому ж етапі на газозбірному пункті буде встановлено автоматичну систему управління та контролю за роботою обладнання “підземки”. На другому етапі на газосховищі замінять застаріле обладнання обв’язки газосепараторів на нове ‒ від українських та світових виробників.

Читайте в «Терміналі» також,Оператор газосховищ України розпочинає весну 2021 року з рекордними запасами газу в підземках.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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