Меркель розповіла про плюси транзиту російського газу через Україну

Транзит газу з Росії через Україну сприяє забезпеченню енергобезпеки Європи, Німеччина зацікавлена в модернізації енергетичного сектора України, залишається найбільшим гуманітарним донором в регіоні, заявила, виступаючи на четвертому німецько-українському економічному форумі, канцлер ФРН Ангела Меркель.

Передає Прайм.

«В енергетичному секторі Україна, з точки зору Німеччини, займає особливе становище. Завдяки газовому транзиту з Росії, який ми змогли пролонгувати в 2019 році, вона вносить внесок в енергобезпеку Європи», — сказала Меркель, яка взяла участь у відкритті форуму по онлайн-зв’язку.

За словами канцлера, Німеччина хоче підтримати модернізацію енергетичного сектора в Україні. Вона запропонувала використовувати досвід Німеччини для виходу України з вугільної енергетики. Меркель вказала, що колишній прем’єр-міністр Саксонії Станіслав Тілліх в якості уповноваженого уряду ФРН буде супроводжувати структурні зміни в українських вугільних регіонах. Також «в області відновлюваних джерел енергії, створенні водневої економіки ми хочемо працювати з Києвом більш щільно» , — сказала Меркель.

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