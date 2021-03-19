Меркель розповіла про плюси транзиту російського газу через Україну

Обновлено: Март 19, 2021. Тэги: , ,

Меркель розповіла про плюси транзиту російського газу через Україну

Транзит газу з Росії через Україну сприяє забезпеченню енергобезпеки Європи, Німеччина зацікавлена в модернізації енергетичного сектора України, залишається найбільшим гуманітарним донором в регіоні, заявила, виступаючи на четвертому німецько-українському економічному форумі, канцлер ФРН Ангела Меркель.

Передає Прайм.

«В енергетичному секторі Україна, з точки зору Німеччини, займає особливе становище. Завдяки газовому транзиту з Росії, який ми змогли пролонгувати в 2019 році, вона вносить внесок в енергобезпеку Європи», — сказала Меркель, яка взяла участь у відкритті форуму по онлайн-зв’язку.

За словами канцлера, Німеччина хоче підтримати модернізацію енергетичного сектора в Україні. Вона запропонувала використовувати досвід Німеччини для виходу України з вугільної енергетики. Меркель вказала, що колишній прем’єр-міністр Саксонії Станіслав Тілліх в якості уповноваженого уряду ФРН буде супроводжувати структурні зміни в українських вугільних регіонах. Також «в області відновлюваних джерел енергії, створенні водневої економіки ми хочемо працювати з Києвом більш щільно» , — сказала Меркель.

Читайте у Терміналі: Суд ЄС може відхилити апеляцію Німеччини щодо  прокачки газу в обхід України.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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