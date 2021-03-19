ОГТСУ увійшов до Ради секції по природному газу Української енергобіржі

ОГТСУ доєднався до Ради секції по природному газу, що була створена Українською енергетичною біржою (УЕБ).

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

ОГТСУ разом з іншими учасниками візьме участь у створенні умов для розвитку та впровадження дієвих біржових інструментів. Серед нагальних питань – розвиток ринку короткострокових стандартизованих продуктів, що надасть можливість гравцям ринку оперативно торгувати газом, формування індексу ціни на газ всередині України, питання організації біржових торгів, тощо.

До складу Ради секції по природному газу також увійшли представники оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз», компаній-постачальників природного газу та газовидобувних компаній.

Нагадаємо, що у січні 2021 року був прийнятий закон №3176, яким вносяться зміни в ЗУ «Про публічні закупівлі», що дозволить ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), АТ «Укртрансгаз» (УТГ) та операторам ГРМ купувати природний газ на біржі.