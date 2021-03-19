Рубрика | Анонсы, газ, Компании

ОГТСУ увійшов до Ради секції по природному газу Української енергобіржі

Обновлено: Март 19, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ увійшов до Ради секції по природному газу Української енергобіржі

ОГТСУ доєднався до Ради секції по природному газу, що була створена Українською енергетичною біржою (УЕБ).

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

ОГТСУ разом з іншими учасниками візьме участь у створенні умов для розвитку та впровадження дієвих біржових інструментів. Серед нагальних питань – розвиток ринку короткострокових стандартизованих продуктів, що надасть можливість гравцям ринку оперативно торгувати газом, формування індексу ціни на газ всередині України, питання організації біржових торгів, тощо.

До складу Ради секції по природному газу також увійшли представники оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз», компаній-постачальників природного газу та газовидобувних компаній.

Нагадаємо, що у січні 2021 року був прийнятий закон №3176, яким вносяться зміни в ЗУ «Про публічні закупівлі», що дозволить ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), АТ «Укртрансгаз» (УТГ) та операторам ГРМ купувати природний газ на біржі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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