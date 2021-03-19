УЕБ: Центренерго і ГарПок реалізували 100% від виставленого обсягу

Обновлено: Март 19, 2021. Тэги: ,

УЕБ: Центренерго і ГарПок реалізували 100% від виставленого обсягу

На Українській енергетичній біржі відбулися два аукціони з продажу електричної енергії, де ініціаторами виступили ДП «Гарантований покупець» та ПАТ «Центренерго», що реалізували увесь обсяг.

Про це пише пресслужба УЕБ.

За результатами аукціону, де ініціатором виступив ДП «Гарантований покупець», реалізовано весь обсяг за п’ятьма блочними позиціями за такими середньозваженими цінами:

  • BLOCK 8-19 год. — 36 300 Мвт.год. за 1 368.61 грн/Мвт.год.
  • BLOCK 9-18 год. — 30 000 Мвт.год. за 1 334.55 грн/Мвт.год.
  • BLOCK 10-17 год. — 24 000 Мвт.год. за 1 342.82 грн/Мвт.год.
  • BLOCK 11-16 год. — 18 000 Мвт.год. за 1 231.19 грн/Мвт.год.
  • BLOCK 12-15 год. — 12 000 Мвт.год. за 1 200.51 грн/Мвт.год.

На аукціон, ініційований ПАТ «Центренерго» було виставлено одну позицію базового навантаження, з періодом відпуску 1 – 30 квітня. За результатами аукціону реалізовано весь обсяг 432 000 Мвт.год., а середньозважена ціна склалась на рівні 1 257.86 грн. На початку аукціону спостерігалась суттєва різниця між пропозиціями продавця та покупців. В процесі аукціону ціна пропозиції продавця знижувалась, а пропозицій покупців – підвищувалась.

«Черговий успішний аукціон Гарантованого покупця показав зростання ціни до 17% від стартової. Традиційно значний інтерес викликав й аукціон з продажу електроенергії базового навантаження на наступний місяць, де було підписано 39 угод та визначено 15 переможців. Високий рівень конкуренції на аукціонах з продажу електроенергії на УЕБ сприяє встановленню ринкових цін та високому рівню ліквідності» , —  прокоментував підсумки аукціону Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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