УЕБ: Центренерго і ГарПок реалізували 100% від виставленого обсягу

На Українській енергетичній біржі відбулися два аукціони з продажу електричної енергії, де ініціаторами виступили ДП «Гарантований покупець» та ПАТ «Центренерго», що реалізували увесь обсяг.

Про це пише пресслужба УЕБ.

За результатами аукціону, де ініціатором виступив ДП «Гарантований покупець», реалізовано весь обсяг за п’ятьма блочними позиціями за такими середньозваженими цінами:

BLOCK 8-19 год. — 36 300 Мвт.год. за 1 368.61 грн/Мвт.год.

BLOCK 9-18 год. — 30 000 Мвт.год. за 1 334.55 грн/Мвт.год.

BLOCK 10-17 год. — 24 000 Мвт.год. за 1 342.82 грн/Мвт.год.

BLOCK 11-16 год. — 18 000 Мвт.год. за 1 231.19 грн/Мвт.год.

BLOCK 12-15 год. — 12 000 Мвт.год. за 1 200.51 грн/Мвт.год.

На аукціон, ініційований ПАТ «Центренерго» було виставлено одну позицію базового навантаження, з періодом відпуску 1 – 30 квітня. За результатами аукціону реалізовано весь обсяг 432 000 Мвт.год., а середньозважена ціна склалась на рівні 1 257.86 грн. На початку аукціону спостерігалась суттєва різниця між пропозиціями продавця та покупців. В процесі аукціону ціна пропозиції продавця знижувалась, а пропозицій покупців – підвищувалась.

«Черговий успішний аукціон Гарантованого покупця показав зростання ціни до 17% від стартової. Традиційно значний інтерес викликав й аукціон з продажу електроенергії базового навантаження на наступний місяць, де було підписано 39 угод та визначено 15 переможців. Високий рівень конкуренції на аукціонах з продажу електроенергії на УЕБ сприяє встановленню ринкових цін та високому рівню ліквідності» , — прокоментував підсумки аукціону Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.