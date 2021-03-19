Україна і Литва домовились про стратегічну співпрацю у сфері енергетики

В. о. міністра енергетики України Юрій Вітренко та міністр енергетики Литовської Республіки Дайнюс Крейвіс підписали Спільну декларацію наміру щодо створення робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики.
Про це йдеться на сайті Президента України.
«У документі визнається важливість посилення стратегічної співпраці між Міністерством енергетики України та Міністерством енергетики Литовської Республіки, включно з національними регуляторними органами та операторами систем передачі держав-сторін, на основі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 18 грудня 2017 року між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки щодо стратегічної співпраці у сфері енергетики», — йдеться у повідомленні.
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