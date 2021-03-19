Вартість російської нафти Urals в Європі перевищила $65 за барель

Російська експортна нафта Urals два тижні поспіль торгується в Європі вище $65 за барель.



Про це пише Finanz.ru.

Останній раз Urals продавалася В Європі вище цієї позначки на початку січня 2020 року. При цьому дисконт до середземноморського ідеалу Brent досягає часом $2,4 за барель.

Так, на північному заході Європи спотова ціна російської нафти перевищила позначку $ 65 за барель 4 березня, при цьому дисконт до Brent становив на цей момент $2,4 за барель.

В Середземномор’ї вартість Urals 4 березня піднялася відразу на $3 — c $63,2 до $66,2. Вище $ 66 за барель російська нафта в цьому регіоні торгується і зараз. При цьому знижка до Brent тут тримається стабільно в розмірі $1,25 за барель.

Раніше «Термінал» писав, ціна російської нафти Urals впала майже в 4 раза