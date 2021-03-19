За перші два місяці року імпорт нафті в Україну збільшився майже вдвічі

Україна в січні-лютому 2021 року збільшила імпорт нафти і нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) в 1,9 рази (на 104,529 тис.тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 217,873 тис. тонн.

Передає Енергореформа.

За даними Державної митної служби, за два місяці імпортовано сировини на $74,417 млн, що на 21,3% більше, ніж у січні-лютому-2020 ($61,326 млн).

Весь обсяг нафти надійшов з Азербайджану.

Раніше Термінал писав, що припинення постачання російських нафтопродуктів не викличе дефіциту, — Укртатнафта.