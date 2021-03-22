2021-03-22: Ціни на нафту коливаються на тлі локдаунів у Європі

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 64,39 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,22%.

При цьому ціна квітневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,21 долара за барель, втративши 0,34%.

У понеділок ціни на нафту відновили зниження, оскільки на торгах переважали побоювання з приводу падіння попиту на нафтопродукти у зв’язку з новими карантинними обмеженнями в Європі, пише Reuters.

Ціни на нафту відновили зниження в понеділок на тлі побоювань, що нові локдауни в Європі призведуть до падіння попиту на паливо, пише «Investing.com».

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,29% до $ 64,34 за барель до 8:53 МСК, марки WTI — на 0,34% до $ 61,21 за барель.

Минулий тиждень обидва контракти завершили падінням більш ніж на 6%.

Енергетичні компанії США минулого тижня збільшили кількість бурових установок максимальними темпами з січня. Показник досяг 411 бурових, за даними нафтосервісної компанії Baker Hughes.