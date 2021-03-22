Центренерго реалізувало понад 30 тис. МВт-год електроенергії за три дні на РДН

Загалом 30 600,5 МВт*г електроенергії продало ПАТ «Центренерго» на Ринку «на добу наперед» за період 20.03-22.03.2021 р. за ринковою ціною.
Повідомляє Центренерго.
Зокрема, 20 березня – 9925 МВтг за ціною 1464,6 грн/МВтг, 21 березня – 8513 МВтг за ціною 1361,2 грн/МВтг, 22 березня – 12 162,5 МВтг за ціною 1540,6 грн/МВтг.
У вівторок, 23 березня запланований черговий вихід ПАТ «Центренерго» на торги «Української енергетичної біржі». Буде виставлено 878 400 МВт*г електроенергії із періодом відпуску з 01 квітня до 30 вересня 2021 року.
Читайте у Терміналі: НКРЕКП розпочинає розслідування порушень законодавства на ринку електричної енергії.