Герус: Україна за 2020 рік імпортувала 0,2 млрд кВт-год електроенергії із РФ та РБ

Україна не має технічної залежності від імпорту електроенергії з Російської Федерації й Білорусі.



Про це написав голова Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в Telegram.

«Україна за 2020 рік імпортувала 0,2 млрд кВт-год електроенергії із РФ та РБ. Це складало 0,15% від споживання країни. Технічної залежності від електроенергії із РФ/РБ немає, така електроенергія може бути заміщена імпортом із ЄС, проте у такому разі стане трохи дорожчою», — написав Герус.

За його словами, імпорт з цих країн в Україну здійснювався лише в періоди пікового споживання електроенергії (опалювальний сезон).

«Імпорт в Україну здійснювався у періоди пікового споживання (опалювальний сезон), і не здійснювався у теплу пору року, вихідні та святкові дні. Технічної залежності від е/е із РФ/РБ немає», — додав Герус.

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