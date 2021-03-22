НАБУ закликало Генпрокурора замінити прокурора у справі «Роттердам+»

Обновлено: Март 22, 2021. Тэги: ,

НАБУ закликало Генпрокурора замінити прокурора у справі «Роттердам+»

НАБУ переконане, що долю справи «Роттердам+» має визначити лише суд, тому закликаємо Генпрокурора нарешті замінити Віталія Пономаренка як неефективного процесуального керівника, який перешкоджає доведенню справи «Роттердам+» до ВАКС.
Про це написала пресслужба відомства в Telegram.

«Історія із перешкоджанням передачі справи «Роттердам+» до Вищого антикорупційного суду тягнеться з серпня 2020 року. Попри те, що НАБУ зібрало достатню кількість доказів для передачі справи до суду, старший групи прокурорів Віталій Пономаренко вже двічі її закривав. НАБУ неодноразово зверталось з проханням замінити Віталія Пономаренка через його неефективність, але наразі відповіді від Генпрокурора так і не отримано», — йдеться у повідомленні.

Представники потерпілих у справі, своєю чергою, звернулися до суду з проханням відвести Пономаренка зі справи. Однак ВАКС, який вже одного разу скасував рішення Віталія Пономаренка про закриття справи «Роттердам+», 18.03.2021 відмовив у відводі прокурора. Суд зазначив, що підстави для відводу є вичерпними, однак, не дивлячись на дії прокурора у провадженні – питання його відводу через неефективність поза межами компетенції суду.

Читайте також в «Терміналі», НАБУ переконане, що крапку у справі «Роттердам+» має ставити суд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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