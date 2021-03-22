НАБУ закликало Генпрокурора замінити прокурора у справі «Роттердам+»

НАБУ переконане, що долю справи «Роттердам+» має визначити лише суд, тому закликаємо Генпрокурора нарешті замінити Віталія Пономаренка як неефективного процесуального керівника, який перешкоджає доведенню справи «Роттердам+» до ВАКС.

Про це написала пресслужба відомства в Telegram.

«Історія із перешкоджанням передачі справи «Роттердам+» до Вищого антикорупційного суду тягнеться з серпня 2020 року. Попри те, що НАБУ зібрало достатню кількість доказів для передачі справи до суду, старший групи прокурорів Віталій Пономаренко вже двічі її закривав. НАБУ неодноразово зверталось з проханням замінити Віталія Пономаренка через його неефективність, але наразі відповіді від Генпрокурора так і не отримано», — йдеться у повідомленні.

Представники потерпілих у справі, своєю чергою, звернулися до суду з проханням відвести Пономаренка зі справи. Однак ВАКС, який вже одного разу скасував рішення Віталія Пономаренка про закриття справи «Роттердам+», 18.03.2021 відмовив у відводі прокурора. Суд зазначив, що підстави для відводу є вичерпними, однак, не дивлячись на дії прокурора у провадженні – питання його відводу через неефективність поза межами компетенції суду.

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