Нафтогаз наприкінці 2021 року планує почати бурити глибокі свердловини

Нафтогаз наприкінці 2021 року планує почати бурити свердловини на суші, а наприкінці 2022 – початку 2023 року розпочнеться буріння на офшорі.

Про це виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер розповів в інтерв’ю Liga.net.

Він зазначив, що йдеться про глибокі свердловини, та порівняв ситуацію в Україні з розвідуванням площ у Туреччині:

«Туреччина – хороший приклад для розуміння перспектив. Вони пробурили сотні свердловин в Чорному морі, поки знайшли свої великі газові площі».

Водночас за словами виконавчого директора групи, у Нафтогазі очікують це зробити у коротші терміни та інвестувати 20 мільярдів доларів за 10 років. З них половину становитимуть власні кошти Нафтогазу, а інша частина лягатиме на потенційних інвесторів.

«Це мають бути не маленькі компанії, а великі, які зможуть в перспективі інвестувати в Україну від 100 млн доларів до кількох мільярдів доларів. Але для цього ми повинні їм дати умови і вибір, показати їхні перспективи і можливості», – зазначив Ватерландер.

Посадовець зокрема прокоментував закладений у стратегію групи до 2030 року ризик перешкоджання Росією роботам на шельфі Чорного моря:

«Я не хочу давати прогнози: спробує Росія нам завадити освоїти шельф в Чорному морі чи ні. Щоб знизити ризики, ми маємо запросити туди міжнародних інвесторів», – заявив він.

За словами Ватерландера, якщо достатніх обсягів газу не буде знайдено у Чорному морі, у Нафтогазу ще є права на розробку Юзівського та інших родовищ.

«Але ми знаємо, що там газ є. Ми повинні тільки знайти точне місцеположення родовищ і оцінити їхній розмір», – запевнив він.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA). Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря.