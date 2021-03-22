Нафтогаз наприкінці 2021 року планує почати бурити глибокі свердловини

Обновлено: Март 22, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз наприкінці 2021 року планує почати бурити глибокі свердловини

Нафтогаз наприкінці 2021 року планує почати бурити свердловини на суші, а наприкінці 2022 – початку 2023 року розпочнеться буріння на офшорі.

Про це виконавчий директор Нафтогазу Отто Ватерландер розповів в інтерв’ю Liga.net.

Він зазначив, що йдеться про глибокі свердловини, та порівняв ситуацію в Україні з розвідуванням площ у Туреччині:

«Туреччина – хороший приклад для розуміння перспектив. Вони пробурили сотні свердловин в Чорному морі, поки знайшли свої великі газові площі».

Водночас за словами виконавчого директора групи, у Нафтогазі очікують це зробити у коротші терміни та інвестувати 20 мільярдів доларів за 10 років.  З них половину становитимуть власні кошти Нафтогазу, а інша частина лягатиме на потенційних інвесторів.

«Це мають бути не маленькі компанії, а великі, які зможуть в перспективі інвестувати в Україну від 100 млн доларів до кількох мільярдів доларів. Але для цього ми повинні їм дати умови і вибір, показати їхні перспективи і можливості», – зазначив Ватерландер.

Посадовець зокрема прокоментував закладений у стратегію групи до 2030 року ризик перешкоджання Росією роботам на шельфі Чорного моря:

«Я не хочу давати прогнози: спробує Росія нам завадити освоїти шельф в Чорному морі чи ні. Щоб знизити ризики, ми маємо запросити туди міжнародних інвесторів», – заявив він.

За словами Ватерландера, якщо достатніх обсягів газу не буде знайдено у Чорному морі, у Нафтогазу ще є права на розробку Юзівського та інших родовищ.

«Але ми знаємо, що там газ є. Ми повинні тільки знайти точне місцеположення родовищ і оцінити їхній розмір», – запевнив він.

Читайте в «Терміналі», Нафтогаз розглядає можливість співпраці з новим міжнародним партнером – ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. (TASE:NFTA). Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння щодо потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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