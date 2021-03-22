Україна і Німеччини вже цього року розпочнуть 2 проєкти з трансформації вугільних регіонів

Обновлено: Март 22, 2021. Тэги: , , , , ,

Україна і Німеччини вже цього року розпочнуть 2 проєкти з трансформації вугільних регіонів

Розвиток співробітництва у сфері водневої енергетики та трансформацію вугільних регіонів України Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із Федеральним Міністром економіки та енергетики Німеччини Петером Альтмайєром.

Зустріч відбулась 19 березня в межах робочого візиту урядової команди до Німеччини, пише пресслужба уряду.

«Ухвалено рішення створити єдину концепцію реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів. Ми плануємо розв’язувати проблемні питання вугільної галузі та за підтримки Німеччини розпочати щонайменше 2 пілотні проєкти з трансформації вугільних регіонів вже цього року», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що в лютому 2021 року розпочав роботу Секретаріат Енергетичного партнерства й Україна очікує на якнайшвидший запуск Мультипартнерського фонду та реалізацію пілотних проєктів трансформації вугільних регіонів.

Раніше «Термінал» писав, Україна та Німеччина продовжать співпрацю з трансформації вугільної галузі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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