Україна і Німеччини вже цього року розпочнуть 2 проєкти з трансформації вугільних регіонів

Розвиток співробітництва у сфері водневої енергетики та трансформацію вугільних регіонів України Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із Федеральним Міністром економіки та енергетики Німеччини Петером Альтмайєром.

Зустріч відбулась 19 березня в межах робочого візиту урядової команди до Німеччини, пише пресслужба уряду.

«Ухвалено рішення створити єдину концепцію реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів. Ми плануємо розв’язувати проблемні питання вугільної галузі та за підтримки Німеччини розпочати щонайменше 2 пілотні проєкти з трансформації вугільних регіонів вже цього року», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що в лютому 2021 року розпочав роботу Секретаріат Енергетичного партнерства й Україна очікує на якнайшвидший запуск Мультипартнерського фонду та реалізацію пілотних проєктів трансформації вугільних регіонів.

Раніше «Термінал» писав, Україна та Німеччина продовжать співпрацю з трансформації вугільної галузі.