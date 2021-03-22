Європейські сховища газу спорожніли більш ніж на дві третини

Обновлено: Март 22, 2021. Тэги: , , ,

Європейські сховища газу спорожніли більш ніж на дві третини

Запаси підземних газових сховищ Європи на 21 березня впали до 31% і сезон відбору ще триває.

Передає Прайм з посиланням на Газпром.

Для поповнення запасів необхідно буде влітку закачати як мінімум на 54% більше газу, ніж минулого року.

«Споживачі відібрали з європейських ПСГ 64,2 мільярда кубічних метрів газу. Щоб заповнити цей обсяг, необхідно буде закачати як мінімум на 54% більше газу, ніж минулого року. Зазначимо, що підйом газу зі сховищ триває. Таким чином, в літній період Європі знадобиться великий додатковий обсяг газу», — повідомляє компанія.

За даними Gas Infrastructure Europe, на 21 березня запаси газу з європейських сховищах впали до 31%, що на 24,5 мільярда кубічних метрів менше, ніж у 2020-му, зазначає «Газпром». Такий рівень відбору газу пов’язаний з аномальними холодами в березні.

Відзначається, що в країнах, що входять до в топ-5 за обсягом потужностей зберігання в Європі, запаси опустилися нижче 30%: у Німеччині – до 26%, у Нідерландах – до 24%, у Франції – до 18%, у Австрії – до 29%.

Раніше Термінал писав, що суд ЄС може відхилити апеляцію Німеччини щодо  прокачки газу в обхід України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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