2021-03-23: Ціни на нафту вказують на достатню пропозицію

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 63,83 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,22%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,55 долара за барель, додавши 0,21%.

Ціни на нафту падали у вівторок через побоювання, що нові заходи зі стримування пандемії й повільне розгортання вакцинації в Європі сповільнять відновлення попиту на паливо, а також через те, що виробники знижують ціни, що вказує на достатню пропозицію нафти, пише Reuters.

Ціни на нафту знижуються на тлі занепокоєння з приводу зростання захворюваності COVID-19 в Європі, який затьмарює перспективи попиту на нафту, пише «Investing.com».

Інвестори побоюються, що повільні темпи вакцинації від коронавірусу і введення нових карантинних заходів в ряді європейських країн, включаючи Францію й Італію, негативно позначаться на і без того слабкому попиті на нафту, пише Trading Economics. Додатковим негативним фактором є зміцнення долара і зростання запасів у США.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:33 мск у вівторок становить $ 63,98 за барель, що на $ 0,64 (0,99%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,09 (0,1%) — до $ 64,62 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,62 (1%) — до $ 60,94 за барель. У понеділок вартість цих контрактів виросла на $ 0,12 (0,2%) — до $ 61,56 за барель. Минулого тижня Brent подешевшала на 6,8%, WTI — на 6,4%, при цьому обидві марки продемонстрували максимальне падіння з жовтня.